Александр Зверев впервые за 20 месяцев обыграл Даниила Медведева
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев впервые за 20 месяцев в официальном матче обыграл чемпиона US Open – 2021, третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.
Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем круге соревнований Зверев (16) со счётом 6:4, 5:7, 6:4 обыграл Медведева (3). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. Следующим соперником Зверева на турнире в Цинциннати станет победитель матча Маккензи Макдональд (США, WC) — Адриан Маннарино (Франция).
Также стоит отметить, что для Зверева это первая победа над игроком топ-10 с «Ролан Гаррос» — 2022, где он обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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