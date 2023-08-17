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Зверев заявил, что Алькарас дал ему план на победный матч с Медведевым

Зверев заявил, что Алькарас дал ему план на победный матч с Медведевым
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев раскрыл секрет победы над чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Напомним, в третьем круге соревнований Зверев (16) одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. Следующим соперником Зверева на турнире в Цинциннати станет победитель матча Маккензи Макдональд (США, WC) — Адриан Маннарино (Франция).

«На прошлой неделе я играл в гольф с Карлосом Алькарасом в Торонто. На самом деле, он дал мне очень хороший план игры с Даниилом», — сказал Зверев в эфире Tennis Channel.

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