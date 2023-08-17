Циципас за час проиграл Хуркачу в 3-м круге «Мастерса» в Цинциннати
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче третьего круга Циципас (4) со счётом 3:6, 4:6 потерпел поражение от полуфиналиста Уимблдона-2021, 20-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 5 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Хуркача 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Цинциннати Хуркач сразится с лаки-лузером, представителем Австралии Алексеем Попыриным (58-я ракетка мира).
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