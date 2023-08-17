Зверев эмоционально прокомментировал победу над Медведевым в Цинциннати

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу немца.
«Очень непростые условия. Очень сложный соперник. Он не даёт тебе абсолютно никаких шансов. Ты должен выигрывать матч абсолютно сам. Вот что я сделал сегодня и доволен этим. Я старался быть терпеливым, использовать свои шансы, свои возможности. Их было не очень много, потому что мы оба хорошо подавали.
В этом году я проиграл ему три напряжённых матча, поэтому счастлив, что наконец-то удалось выиграть один», — сказал Зверев в интервью на корте.
Следующим соперником Зверева в Цинциннати станет француз Адриан Маннарино.
- 17 августа 2023
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