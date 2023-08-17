Ига Свёнтек вышла в 1/4 финала Цинциннати, в трёх сетах обыграв Циньвэнь

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

В матче третьего круга Свёнтек (1) со счётом 3:6, 6:1, 6:1 обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 12 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Циньвэнь четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем раунде Цинциннати Свёнтек сразится с чемпионкой Уимблдона-2023, 10-й ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой (10).