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Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче 1/8 финала он обыграл американца Томми Пола со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. За это время Алькарас сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 23 брейк-пойнтов. На счету американца 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2023, четверг. 21:35 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		6 0 6
6 6 		7 7 3
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
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