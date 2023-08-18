Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче 1/8 финала он обыграл американца Томми Пола со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. За это время Алькарас сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 23 брейк-пойнтов. На счету американца 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич.