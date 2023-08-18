Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче 1/8 финала он обыграл американца Томми Пола со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. За это время Алькарас сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 23 брейк-пойнтов. На счету американца 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич.
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