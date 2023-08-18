Джокович без проблем обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Сербский теннисист, 2-я ракетка мира Новак Джокович переиграл представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 7 минут. Новак Джокович подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету французского спортсмена Монфиса шесть подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге «Мастерса» Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем. Американец прошёл прошлую стадию соревнования на отказе соперника.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.