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Джокович без проблем обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Джокович без проблем обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати
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Сербский теннисист, 2-я ракетка мира Новак Джокович переиграл представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 7 минут. Новак Джокович подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету французского спортсмена Монфиса шесть подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге «Мастерса» Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем. Американец прошёл прошлую стадию соревнования на отказе соперника.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.

Цинциннати (м). 3-й круг
18 августа 2023, пятница. 04:55 МСК
Гаэль Монфис
211
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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