Цинциннати–2023, женщины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка

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Закончился пятый игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны матчи в рамках второго круга.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты пятого игрового дня

Маркета Вондроусова (Чехия) — Слоан Стивенс (США) — 7:5, 6:3.

Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:2, 3:6.

Ига Свёнтек (Польша) — Циньвэнь Чжэн (Китай) — 3:6, 6:1, 6:1.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия) — отказ Рыбакиной.

Мария Боузкова (Чехия) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:0.

Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 3:6, 3:6.

Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия) — отказ Векич.

Линда Носкова (Чехия) — Коко Гауфф (США) — 4:6, 0:6.