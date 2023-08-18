Цинциннати–2023, женщины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка

Закончился пятый игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны матчи в рамках второго круга.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты пятого игрового дня
Маркета Вондроусова (Чехия) — Слоан Стивенс (США) — 7:5, 6:3.
Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:2, 3:6.
Ига Свёнтек (Польша) — Циньвэнь Чжэн (Китай) — 3:6, 6:1, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия) — отказ Рыбакиной.
Мария Боузкова (Чехия) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:0.
Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 3:6, 3:6.
Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия) — отказ Векич.
Линда Носкова (Чехия) — Коко Гауфф (США) — 4:6, 0:6.
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