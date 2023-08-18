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Ольховский: Медведев делает необъяснимые ошибки. Нет игрока, которого мы привыкли видеть

Ольховский: Медведев делает необъяснимые ошибки. Нет игрока, которого мы привыкли видеть
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с представителем Германии Александром Зверевым (17-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу немецкого спортсмена.

«Я считал Даниила фаворитом в этом матче. И в Канаде, и здесь он делал двойные ошибки на брейк-пойнтах, и его игра не вселяет сильную уверенность. Он всегда был психологически сильнее соперников, а сейчас он делает необъяснимые ошибки. Нет того Медведева, которого мы привыкли видеть», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В следующем раунде соревнований Зверев сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

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