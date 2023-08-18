Карлос Алькарас прокомментировал победу над Томми Полом на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над американцем Томми Полом в матче 1/8 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Это был действительно тяжёлый матч. Мы играли на равных, пока не пошёл дождь. Но я думаю, что неплохо справился с ожиданием, разминаясь в спортзале. Я очень хотел победить, потому что проиграл Томми в Торонто. Непросто играть и останавливаться, играть и вновь останавливаться. Ты ничего не можешь с этим поделать, кроме как быть в постоянной готовности продолжать матч. Я очень рад, что смог выйти в четвертьфинал», — сказал Алькарас после победы.

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.