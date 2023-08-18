Карлос Алькарас прокомментировал победу над Томми Полом на турнире в Цинциннати
Поделиться
Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над американцем Томми Полом в матче 1/8 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
«Это был действительно тяжёлый матч. Мы играли на равных, пока не пошёл дождь. Но я думаю, что неплохо справился с ожиданием, разминаясь в спортзале. Я очень хотел победить, потому что проиграл Томми в Торонто. Непросто играть и останавливаться, играть и вновь останавливаться. Ты ничего не можешь с этим поделать, кроме как быть в постоянной готовности продолжать матч. Я очень рад, что смог выйти в четвертьфинал», — сказал Алькарас после победы.
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2023
-
10:10
-
10:00
-
09:54
-
09:39
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
06:29
-
06:12
-
05:05
-
04:32
-
03:37
-
03:33
-
02:08
- 17 августа 2023
-
23:29
-
23:17
-
21:55
-
21:44
-
21:28
-
21:23
-
21:17
-
21:08
-
21:05
-
20:47
-
19:59
-
18:59
-
18:48
-
17:30
-
16:42
-
16:01
-
15:48
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:46
Партнерский контент