Селиваненко прокомментировал поражение Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Спортсмен в третьем круге проиграл представителю Германии Александру Звереву.
«Как я и говорил утром, все теоретические расклады заканчиваются с началом игры. При практически равной игре Александр выиграл всего на один брейк-пойнт больше, который, по сути, в итоге и решил исход встречи. Это теннис», — приводит слова Селиваненко издание «Газета.Ru».
Даниил Медведев проиграл Александру Звереву впервые с Итогового чемпионата 2021 года. Немец, в свою очередь, прервал свою серию поражений от теннисистов из топ-10, длившуюся девять матчей.
Отметим, что Медведев был последним российским теннисистом, продолжавшим борьбу в Цинциннати.
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