«Прости, но мне не жаль». Джокович расписался на футболке Монфиса после 19-й победы

Сербский теннисист Новак Джокович расписался на футболке француза Гаэля Монфиса после своей победы в матче третьего круга хардового «Мастерса» в Цинциннати (США). Серб установил новый рекорд по победам над конкретным спортсменом: Джокович ведёт по выигранным встречам со счётом 19:0.

В честь нового рекорда сербский теннисист в шутку расписался на футболке соперника, написав: «Прости, но мне не жаль. 19», — поставив рядом автограф и нарисовав улыбающийся смайлик. Фото футболки опубликовал в социальных сетях Гаэль Монфис.

Фото: Социальные сети Гаэля Монфиса

Француз подписал фотографию: «Возможно, это был не тот матч, который я надеялся провести с лучшим теннисистом всех времён, но всё же это честь и удовольствие — встретиться лицом к лицу с Новаком. Несмотря ни на что, неделя остаётся позитивной. Сейчас я планирую отдохнуть, чтобы быть на вершине к Открытому чемпионату США».