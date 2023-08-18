Видеообзор поражения Касаткиной в матче 1/8 финала турнира в Цинциннати с Соболенко

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) 13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина встречалась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (вторая ракетка мира). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно в Youtube-канале WTA.
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Касаткина сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко тоже две подачи навылет и две двойные ошибки, а вот реализация брейк-пойнтов у неё намного лучше — пять из девяти.
В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.
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