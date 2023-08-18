Соболенко прокомментировала победу над Касаткиной на турнире в Цинциннати

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной в матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Соболенко выиграла со счётом 6:3, 6:3.
«Я просто надеялась, что дождя больше не будет, и мы сможем доиграть матч. Я завершила игру победой над такой сильной соперницей, как Даша, так что я очень рада», — сказала Соболенко после матча.
В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.
Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.
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