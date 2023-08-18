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Маннарино отказался от защиты титула турнира в Уинстон-Сейлем

Маннарино отказался от защиты титула турнира в Уинстон-Сейлем
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Действующий чемпион хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлем французский теннисист Адриан Маннарино отказался от защиты титула в этом году. Спортсмен снялся с соревнований после того, как вышел в четвертьфинал хардового «Мастерса» в Цинциннати (США).

Вместо Маннарино в основную сетку Уинстон-Сейлем вошёл другой французский теннисист, 101-я ракетка мира Бенжамин Бонзи.

Напомним, турнир в Уинстон-Сейлем пройдёт с 20 по 26 августа 2023 года. На нём выступят российские теннисисты Павел Котов, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко.

Адриан Маннарино, в свою очередь, сегодня ночью встретится в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати с представителем Германии Александром Зверевым, 17-й ракеткой мира.

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