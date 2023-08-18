Цинциннати–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 18 августа, состоится шестой игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Пройдут встречи четвертьфиналов и определятся все полуфиналистки соревнований.
Игровой день начнётся с поединка чемпионки «Ролан Гаррос», первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек с победительницей Уимблдона, десятой ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой.
Затем пройдёт чешское дерби Каролины Муховой и Мари Боузковой, а позже седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф встретится с квалифаером из Италии Ясмине Паолини.
Завершится день встречей второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко и пятой ракетки мира из Туниса Онс Жабер.
Турнир WTA-1000. Цинциннати. Четвертьфиналы
18:00
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 10)
20:00
Каролина Мухова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия)
22:00
Кори Гауфф (США, 7) — Ясмине Паолини (Италия, Q)
2:00
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Онс Жабер (Тунис, 5)
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