Цинциннати–2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 18 августа, состоится шестой игровой день хардового «Мастерса» в Цинциннати (США). Будут сыграны четвертьфинальные матчи, определятся все участники полуфиналов.

Среди мужчин первыми на корт выйдут польский теннисист Хуберт Хуркач и лаки-лузер турнира из Австралии Алексей Попырин. Их встреча начнётся около 20:00 по московскому времени.

Затем свои матчи проведут первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас, который встретится с квалифаером из Австралии Максом Пёрселлом, и 16-й сеяный из Германии Александр Зверев, который сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Завершится игровой день у мужчин поединком сербского теннисиста Новака Джоковича с девятым сеяным из США Тейлором Фритцем. Старт матча запланирован на 3:30 по московскому времени.

«Мастерс». Цинциннати. Четвертьфиналы

20:00

Хуберт Хуркач (Польша) — Алексей Попырин (Австралия, LL)

22:00

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Макс Пёрселл (Австралия, Q)

2:00

Адриан Маннарино (Франция) — Александр Зверев (Германия, 16)

3:30

Новак Джокович (Сербия, 2) — Тейлор Фритц (США, 9)