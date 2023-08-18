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Свёнтек — Вондроушова: текстовая трансляция матча 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати

Свёнтек — Вондроушова: текстовая трансляция матча 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 16 августа, состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (10-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Маркета Вондроушова во четвертьфинале хардового турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
10
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Отметим, что Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова дважды встречались на корте в официальных матчах. Обе игры состоялись в 2020 году, и тогда победы в них одержала польская теннисистка. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.

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