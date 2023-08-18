Жабер — о критике со стороны фанатов: некоторым нечего делать в жизни, и они ставят деньги

Пятая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер отреагировала на слова первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек, которая ранее высказалась о постоянной критике со стороны болельщиков в социальных сетях.
«Да, мы получаем такие сообщения. Я рада, что Ига заговорила об этом. Нет разницы, выигрываешь ты или проигрываешь, ты всё равно получаешь негативные сообщения. Нам нужно больше хороших людей на этой планете, но я не думаю, что можно изменить менталитет каждого. Некоторым нечего делать в своей жизни, и они просто ставят на нас деньги. Вероятно, при этом они теряют пару долларов, когда Ига проигрывает сет», — приводит слова Жабер Daily Express.
Напомним, в 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Жабер сыграет с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко (вторая в рейтинге WTA).
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