Свёнтек: Вондроушова в хорошем состоянии, победа на Уимблдоне придала ей уверенности

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от матча четвертьфинала турнира WTA в Цинциннати с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

«Похоже, что Вондроушова находится в хорошем состоянии. Её результаты становятся всё лучше и лучше. Победа на Уимблдоне придала ей уверенности. Тренер поможет мне проанализировать её игру и сделать определённые заготовки. То, что мы раньше не встречались на харде, играет роль.

Я всегда чувствую, что должна сосредоточиться на себе и на том, что я делаю на корте. Тактические аспекты важны, но лучшее, что можно сделать — это играть в свою игру и сосредоточиться на её адаптации. И это то, что я собираюсь сделать», — приводит слова Свёнтек Ubitennis.