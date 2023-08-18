«Мы можем бороться». Гауфф — о вечерних матчах на турнирах в Канаде и США

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала жалобы спортсменов на время начала вечерней сессии матчей в Канаде и США.

«К сожалению, игроки мало что могут сделать в этой ситуации. Мы можем бороться. Что касается меня, когда у меня был тот ночной матч с Маркетой, который был перенесён из-за дождя, я действительно боролась за время, чтобы сэкономить мне дополнительные 30 минут утром, что много значит для сна.

Да, но, знаете ли, это сложно, потому что турнир связан с телевидением. Есть много вещей, которые люди не понимают, это не так просто, проще сказать: «Давайте переместите все матчи вверх, потому что нам всё ещё нужно продавать наш вид спорта», – приводит слова Гауфф Sportskeedа.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Гауфф сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.