«Мы можем бороться». Гауфф — о вечерних матчах на турнирах в Канаде и США

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала жалобы спортсменов на время начала вечерней сессии матчей в Канаде и США.
«К сожалению, игроки мало что могут сделать в этой ситуации. Мы можем бороться. Что касается меня, когда у меня был тот ночной матч с Маркетой, который был перенесён из-за дождя, я действительно боролась за время, чтобы сэкономить мне дополнительные 30 минут утром, что много значит для сна.
Да, но, знаете ли, это сложно, потому что турнир связан с телевидением. Есть много вещей, которые люди не понимают, это не так просто, проще сказать: «Давайте переместите все матчи вверх, потому что нам всё ещё нужно продавать наш вид спорта», – приводит слова Гауфф Sportskeedа.
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Гауфф сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.
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