Самсонова — о Цинциннати: мне не хватает опыта перехода от одного турнира к другому

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала вылет в первом круге турнира в Цинциннати.

«Что пошло не так в Цинциннати? Мне немного не хватает опыта перехода от одного турнира к другому после напряжённой борьбы и больших физических затрат. По мере того, как буду приобретать этот опыт, смогу подниматься на более высокий уровень.

Считаю ли себя специалистом на харде? Да, думаю, на данный момент я лучше играю на нём. Но моя цель — достичь таких же результатов на других покрытиях.

Какую цель ставлю перед собой на предстоящем US Open? Постараюсь показать свою лучшую игру. Если справлюсь со всеми трудностями, смогу показать хороший результат», — приводит слова Самсоновой официальный сайт Олимпийского комитета России.