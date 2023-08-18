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Ига Свёнтек вышла в полуфинал Цинциннати, обыграв Вондроушову

Ига Свёнтек вышла в полуфинал Цинциннати, обыграв Вондроушову
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграла десятую ракетку мира, представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету её соперницы два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Маркета Вондроушова
10
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

В следующем раунде Цинциннати Свёнтек сразится с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

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