Ига Свёнтек вышла в полуфинал Цинциннати, обыграв Вондроушову

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграла десятую ракетку мира, представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету её соперницы два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде Цинциннати Свёнтек сразится с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).