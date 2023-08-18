Мухова вышла в полуфинал Цинциннати на отказе Боузковой

17-я ракетка мира, теннисистка из Чехии Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

В четвертьфинальном матче Мухова со счётом 3:0 на отказе соотечественницы, 35-й ракетки мира Мари Боузковой, вышла в следующий раунд соревнований. Встреча теннисисток продлилась лишь 12 минут. За это время Мухова успела подать один раз навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из единственной заработанной попытки. На счету её соперницы ни одного эйса и одна двойная ошибка.

В следующем раунде Цинциннати Мухова сразится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир завершится 20 августа, за неделю до начала US Open.