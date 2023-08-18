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Мухова вышла в полуфинал Цинциннати на отказе Боузковой

Мухова вышла в полуфинал Цинциннати на отказе Боузковой
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17-я ракетка мира, теннисистка из Чехии Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

В четвертьфинальном матче Мухова со счётом 3:0 на отказе соотечественницы, 35-й ракетки мира Мари Боузковой, вышла в следующий раунд соревнований. Встреча теннисисток продлилась лишь 12 минут. За это время Мухова успела подать один раз навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из единственной заработанной попытки. На счету её соперницы ни одного эйса и одна двойная ошибка.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 20:10 МСК
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
3
0
         
Мари Боузкова
35
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

В следующем раунде Цинциннати Мухова сразится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир завершится 20 августа, за неделю до начала US Open.

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