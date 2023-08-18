«Если будет нужно, готова играть хоть камнями». Жабер — о смене мячей на турнирах

Пятая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением о смене мячей на турнирах американской серии.
«У меня теперь плечо болит (улыбается). Не знаю, почему Ига и другие хотели их поменять. Надеюсь, Ига довольна тем, что натворила (улыбается).
Мячи другие, более тяжёлые, но всё равно летят. Не до конца понимаю, в чём там разница.
Если встретить мяч чуть позже, то чувствуется разница. И тренироваться на крытых кортах не так хорошо – я пыталась, когда шёл дождь, было ужасно.
Но я с детства привыкла не жаловаться, а играть чем угодно. Если будет нужно, готова хоть камнями. Мне всё равно (улыбается)», – сказала Жабер на пресс-конференции.
Раньше мужчины и женщины играли разными мячами, а теперь все играют теми, которыми раньше играли лишь в ATP.
- 18 августа 2023
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