Хуркач прокомментировал выход в полуфинал турнира в Цинциннати

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу в матче четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати с Алексеем Попыриным из Австралии. Хуркач одержал победу со счётом 6:1, 7:6 (10:8).
«Я очень рад, особенно тому, как я играл первом сете. Алексей поднял свой уровень и хорошо подавал во втором сете. На тай-брейке я хорошо начал, а потом Алексей провёл несколько хороших розыгрышей, но, к счастью, мне удалось справиться.
Ожидания от полуфинала? В каждом матче нужно верить в победу. Ничего особенного: просто готовиться в меру возможностей и биться», — приводит слова Хуркача официальный сайт ATP.
Во время тай-брейка во втором сете Попырин отыгрался со счёта 1:6, но в итоге уступил. В полуфинале Хуркач сыграет с победителем пары Алькарас — Пёрселл.
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