Алькарас проиграл первый сет в матче с Пёрселлом
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Продолжается матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати, в котором встречаются испанец Карлос Алькарас (первое место в рейтинге ATP) и австралиец Макс Пёрселл (70-е место в мировом рейтинге). На момент написания новости Пёрселл ведёт 1:0 по сетам.
Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 22:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
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70
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Первая партия, продолжавшаяся в течение 49 минут, завершилась со счётом 6:4 в пользу Пёрселла. Австралиец четырежды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Алькараса одна подача навылет и две двойные ошибки.
Победитель матча встретится в полуфинале с Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Алексея Попырина со счётом 6:1, 7:6 (10:8). В других четвертьфиналах Адриан Маннарино сыграет с Александром Зверевым, а Тейлор Фритц — с Новаком Джоковичем.
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