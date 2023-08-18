Алькарас проиграл первый сет в матче с Пёрселлом

Продолжается матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати, в котором встречаются испанец Карлос Алькарас (первое место в рейтинге ATP) и австралиец Макс Пёрселл (70-е место в мировом рейтинге). На момент написания новости Пёрселл ведёт 1:0 по сетам.

Первая партия, продолжавшаяся в течение 49 минут, завершилась со счётом 6:4 в пользу Пёрселла. Австралиец четырежды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Алькараса одна подача навылет и две двойные ошибки.

Победитель матча встретится в полуфинале с Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Алексея Попырина со счётом 6:1, 7:6 (10:8). В других четвертьфиналах Адриан Маннарино сыграет с Александром Зверевым, а Тейлор Фритц — с Новаком Джоковичем.