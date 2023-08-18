Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира в Цинциннати
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Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в матче четвертьфинала турнира в Цинциннати с Маркетой Вондроушовой (Чехия). Ига одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
«Я действительно довольна своим выступлением. Вначале было нелегко привыкнуть, но я счастлива, что играла всё лучше и лучше на протяжении всего матча. В конце действительно появилась уверенность.
Когда Вондроушова подавала при счёте 5:4 в первом сете, я почувствовала возможность отыграться. Рада, что принимала правильные решения и воспользовалась шансом», — приводит слова Свёнтек официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Свёнтек вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Кори Гауфф (США), которая победила итальянку Ясмин Паолини (6:3, 6:2).
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