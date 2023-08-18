Алькарас сравнял счёт по сетам в матче с Пёрселлом

Продолжается матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати, в котором встречаются испанец Карлос Алькарас (первое место в рейтинге ATP) и австралиец Макс Пёрселл (70-е место в мировом рейтинге). Теннисисты выиграли по одному сету.

Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Пёрселла. Во второй партии Алькарас одержал победу со счётом 6:3. Победитель определится в третьем сете.

На момент написания новости Алькарас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. У Пёрселла семь эйсов, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Победитель матча встретится в полуфинале с Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Алексея Попырина со счётом 6:1, 7:6 (10:8).