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Алькарас сравнял счёт по сетам в матче с Пёрселлом

Алькарас сравнял счёт по сетам в матче с Пёрселлом
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Продолжается матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати, в котором встречаются испанец Карлос Алькарас (первое место в рейтинге ATP) и австралиец Макс Пёрселл (70-е место в мировом рейтинге). Теннисисты выиграли по одному сету.

Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Пёрселла. Во второй партии Алькарас одержал победу со счётом 6:3. Победитель определится в третьем сете.

На момент написания новости Алькарас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. У Пёрселла семь эйсов, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Победитель матча встретится в полуфинале с Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Алексея Попырина со счётом 6:1, 7:6 (10:8).

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 22:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Макс Пёрселл
70
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Комментарии
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