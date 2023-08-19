Алькарас победил Пёрселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и австралиец Макс Пёрселл. Алькарас одержал победу и вышел в полуфинал соревнования.

Первый сет закончился победой Пёрселла со счётом 6:4. Во второй партии Алькарас победил со счётом 6:3. В третьем сете Карлос вновь оказался сильнее — 6:4. Упорная борьба продолжалась вплоть до последнего гейма, где Пёрселл вёл со счётом 40:30, но в итоге уступил на подачах Карлоса.

По ходу встречи Алькарас шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У Пёрселла 10 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале турнира в Цинциннати Алькарас сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши, который победил Алексея Попырина со счётом 6:1, 7:6 (10:8).