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Американский эксперт сравнил Марию Шарапову и Арину Соболенко

Американский эксперт сравнил Марию Шарапову и Арину Соболенко
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Бывший американский теннисист, а ныне эксперт и телекомментатор Лейф Ширас отметил сходство в подходе к игре российской теннисистки Марии Шараповой и спортсменки из Беларуси – Арины Соболенко.

«Я думаю, что у Марии Шараповой было что-то подобное в начале её карьеры, когда она была немного силовой.
И я думаю, что она научилась контролировать свои удары. Мне кажется, что Арина Соболенко становится немного ближе к тому, чтобы стать большим спортсменом», – приводит слова Шираса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Tennis Channel Inside-In.

В четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Арина Соболенко из Беларуси (вторая ракетка мира) сразится с Онс Жабер из Туниса (пятая в рейтинге WTA).

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