Зверев одержал победу над Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче 1/4 финала Зверев со счётом 6:2, 6:3 обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча теннисистов продлилась 1 час 12 минут. Зверев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Маннарино два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Новак Джокович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.