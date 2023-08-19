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Зверев одержал победу над Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Зверев одержал победу над Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче 1/4 финала Зверев со счётом 6:2, 6:3 обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча теннисистов продлилась 1 час 12 минут. Зверев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Маннарино два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Новак Джокович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.

Цинциннати (м). 1/4 финала
19 августа 2023, суббота. 02:10 МСК
Адриан Маннарино
32
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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