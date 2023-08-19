Зверев одержал победу над Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче 1/4 финала Зверев со счётом 6:2, 6:3 обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча теннисистов продлилась 1 час 12 минут. Зверев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Маннарино два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Новак Джокович (Сербия).
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.
Комментарии
- 19 августа 2023
-
05:03
-
03:53
-
03:43
-
00:48
-
00:23
- 18 августа 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
22:57
-
22:40
-
22:29
-
22:05
-
21:30
-
20:36
-
19:43
-
19:28
-
19:08
-
18:57
-
17:44
-
17:30
-
17:17
-
16:06
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:14
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
12:36
-
12:10
-
11:33
-
10:58
-
10:42
-
10:10
Партнерский контент