Цинциннати–2023, женщины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка

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Закончился шестой игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны четвертьфинальные матчи.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты шестого игрового дня

Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:6, 6:1.

Каролина Мухова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия) — 3:0; Боузкова снялась с матча.

Кори Гауфф (США) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 6:2.

Арина Соболенко (Беларусь) — Онс Жабер (Тунис) — 7:5, 6:3.

В полуфинале Свёнтек встретится с Гауфф, а Мухова поборется за выход в финал с Соболенко.

Прошлогодней победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия. Призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468.