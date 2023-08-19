Цинциннати–2023, женщины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка
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Закончился шестой игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны четвертьфинальные матчи.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты шестого игрового дня
Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:6, 6:1.
Каролина Мухова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия) — 3:0; Боузкова снялась с матча.
Кори Гауфф (США) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 6:2.
Арина Соболенко (Беларусь) — Онс Жабер (Тунис) — 7:5, 6:3.
В полуфинале Свёнтек встретится с Гауфф, а Мухова поборется за выход в финал с Соболенко.
Прошлогодней победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия. Призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468.
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