Жабер: мы до сих пор не знаем место проведения Итогового турнира WTA. Это разочаровывает

Пятая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер раскритиковала WTA за то, что болельщики и спортсменки до сих пор не знают, где пройдёт Итоговый чемпионат WTA в 2023 году.
«Это разочаровывает. Я не знаю, что происходит и почему у нас всё ещё нет этой информации. Мы ждём. Я слышала о нескольких городах, но точно не уверена, где именно пройдёт турнир. Некоторые говорят, что это будет Саудовская Аравия. Я точно не знаю, но хочу, чтобы WTA как можно скорее решила этот вопрос и сообщила нам, чтобы мы знали, куда двигаться. И, безусловно, болельщики должны знать о месте проведения заранее, чтобы у нас не было пустых трибун», — сказала Жабер на пресс-конференции.
Ранее Жабер проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати (США).
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