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Алькарас – о совете Звереву по поводу Медведева: я немного наивный, так что всё рассказал

Алькарас – о совете Звереву по поводу Медведева: я немного наивный, так что всё рассказал
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал слова немца Александра Зверева о том, что он дал ему совет, как обыграть россиянина Даниила Медведева.

Напомним, Зверев раскрыл эти подробности после того, как обыграл Медведева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

«Поле для гольфа находилось в 30 минутах от места, где мы жили, так что у нас было время поговорить. Мы задавали друг другу вопросы, и он об этом спросил. Он сказал, что я только что очень уверенно обыграл Даниила и спросил о правильной тактике. А я хороший парень. Немного наивный в этом плане, так что всё рассказал.

Со многими игроками так – я задаю вопросы им, они задают вопросы мне. Но у него есть своя команда, свой тренер, своя подготовка к матчам. Но когда меня кто-то что-то спрашивает, я отвечаю», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

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