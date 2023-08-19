Цинциннати — 2023, мужчины: результаты матчей 6-го игрового дня и турнирная сетка
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В Цинциннати (США) завершился шестой игровой день на турнире серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати. Результаты шестого игрового дня
Хуберт Хуркач (Польша) — Алексей Попырин (Австралия, LL) – 6:1, 7:6 (10:8).
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Макс Пёрселл (Австралия, Q) – 4:6, 6:3, 6:4.
Александр Зверев (Германия, 16) – Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:3.
Новак Джокович (Сербия, 2) — Тейлор Фритц (США, 9) – 6:0, 6:4.
«Мастерс» в Цинциннати продлится до 20 августа. Его действующим чемпионом является 16-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич. Чорич не сумел защитить титул, он проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге соревнований.
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