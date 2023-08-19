Ига Свёнтек вступила в перепалку с судьей матча в Цинциннати

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вступила в перепалку с судьей Марией Чичак по ходу четвертьфинального матча на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где она встречалась с чемпионкой Уимблдона-2023, чешкой Маркетой Вондроушовой.

По ходу матча Чичак вынесла Свёнтек предупреждение за затяжку времени во время подачи Вондроушовой – полька стояла спиной к сетке в то время, как Маркета готовилась подавать. Это вызывало возмущение Иги, теннисистка подошла с жалобами к вышке.

«Сейчас не ваше время. Ты простояла 5-7 секунд без всякой на то причины и могла хотя бы развернуться», — заявила Чичак. На что Ига ответила, что Маркета специально торопила события. Судья одёрнула польку и призвала готовиться к подаче и не тратить время соперницы. Вондроушова же явно была раздражена поведением Свёнтек.

Свёнтек в итоге одержала победу над Вондроушовой со счётом 7:6 (7:3), 6:1.