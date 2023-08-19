Соболенко: не хочу жаловаться на мячи, они делают мои удары ещё тяжелее

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила условия корта на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), а также то, что женский тур здесь играет мужскими мячами.

«Покрытие здесь совершенно не такое, как в Монреале. В Монреале корт был очень быстрый. Здесь мяч отскакивает намного выше. Нужно время, чтобы адаптироваться. Мячи мне пока нравятся. Они помогают моей игре, потому что удары становятся ещё тяжелее. Не хочу жаловаться на мячи (улыбается).

Знаю, что некоторым они не нравятся, потому что они тяжёлые. Если тело не готово к длинному матчу, тебе не хватает сил, можно получить травму. Но мне всё нравится (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати.