Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: не хочу жаловаться на мячи, они делают мои удары ещё тяжелее

Соболенко: не хочу жаловаться на мячи, они делают мои удары ещё тяжелее
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила условия корта на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), а также то, что женский тур здесь играет мужскими мячами.

«Покрытие здесь совершенно не такое, как в Монреале. В Монреале корт был очень быстрый. Здесь мяч отскакивает намного выше. Нужно время, чтобы адаптироваться. Мячи мне пока нравятся. Они помогают моей игре, потому что удары становятся ещё тяжелее. Не хочу жаловаться на мячи (улыбается).

Знаю, что некоторым они не нравятся, потому что они тяжёлые. Если тело не готово к длинному матчу, тебе не хватает сил, можно получить травму. Но мне всё нравится (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати.

Материалы по теме
4 топ-матча субботы в теннисе: Алькарас, Соболенко, Джокович бьются в Цинциннати
4 топ-матча субботы в теннисе: Алькарас, Соболенко, Джокович бьются в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023