Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В 1/4 финала Джокович со счётом 6:0, 6:4 обыграл девятую ракетку мира, американца Тейлора Фритца.

«Мне удалось очень мощно стартовать, я провёл почти безупречный первый сет. Во втором я плохо начал, подарил ему брейк. Но со счёта 2:4 я провёл четыре очень качественных гейма. В целом отлично выступил.

Я хочу каждый день немного повышать уровень игры. На этом турнире у меня получается. Я провёл три отличных матча и с каждым днём лучше чувствовал себя на корте. Надеюсь, продолжу двигаться по той же траектории», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.