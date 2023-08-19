Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В 1/4 финала Джокович со счётом 6:0, 6:4 обыграл девятую ракетку мира, американца Тейлора Фритца.
«Мне удалось очень мощно стартовать, я провёл почти безупречный первый сет. Во втором я плохо начал, подарил ему брейк. Но со счёта 2:4 я провёл четыре очень качественных гейма. В целом отлично выступил.
Я хочу каждый день немного повышать уровень игры. На этом турнире у меня получается. Я провёл три отличных матча и с каждым днём лучше чувствовал себя на корте. Надеюсь, продолжу двигаться по той же траектории», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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