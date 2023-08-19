Гауфф — о матче со Свёнтек: чувствую себя увереннее, но Ига — непростая соперница

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати (США) над итальянкой Ясмине Паолини, а также высказалась о предстоящей встрече с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

«Я немного разозлилась во втором сете, это было необходимо. Иначе злость может вырваться как-то иначе. Обычно говорят не бросать ракетки, но я выиграла шесть геймов подряд. Что я могла поделать. Не знаю, главное — никому не навредить.

Что касается поддержки молодых игроков, я помню, когда я была первой девочкой в туре, мне было около 15 лет. Все были намного старше меня, это была странная среда. Было несколько игроков, которые очень хорошо ко мне относились. Это имело значение.

Я действительно чувствую себя увереннее после этого матча. Ига — непростая соперница, особенно для меня. Мне нужно идти шаг за шагом и стараться сохранять самообладание в предстоящей игре», — сказала Гауфф после матча.