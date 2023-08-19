Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Муховой

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с 17-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Напомним, крайняя встреча Соболенко с Муховой состоялась в полуфинале «Ролан Гаррос». Каролина в ожесточённой борьбе одолела Арину со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
«У нас была настоящая битва на «Ролан Гаррос». Это правда был очень тяжёлый матч. Я очень жду грядущей встречи. Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис. На самом деле, я думаю, что эта поверхность хорошо подходит для её стиля игры. Но, наверное, я чувствую себя с ней на харде более увереннее. Я сделаю всё, чтобы добыть эту победу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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