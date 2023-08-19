Цинциннати-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
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Сегодня, 19 августа пройдёт шестой игровой день на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в рамках которого будут разыграны путёвки в финал соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. Турнир WTA-1000, Цинциннати. Расписание шестого игрового дня
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кори Гауфф (США, 7) – центральный корт – начало матча в 18:00 мск.
Каролина Мухова (Чехия) – Арина Ссоболенко (Беларусь, 2) – центральный корт – начало матча не раньше 20:30 мск.
Турнир WTA-1000 в Цинциннати продлится до 20 августа. Его действующей чемпионкой является шестая ракетка мира, представительница Франции Каролин Гарсия. Каролин не сумела защитить титул, проиграв уже в своём первом матче текущего розыгрыша.
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