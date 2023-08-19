Ига Свёнтек — Кори Гауфф: текстовая трансляция матча 1/2 финала WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 19 августа, состоится полуфинальный матч финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с представительницей США Кори Гауфф (7-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Кори Гауфф в полуфинале хардового турнира в Цинциннати.

В другом полуфинале соревнований вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (17-я ракетка мира).

Отметим, что Ига Свёнтек и Кори Гауфф семь раз встречались на корте. Победительницей всех матчей между ними стала польская теннисистка, которая не отдала американке ни одной партии. Хардовый турнир в Цинциннати завершится завтра, 20 августа.