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Ига Свёнтек — Кори Гауфф: текстовая трансляция матча 1/2 финала WTA-1000 в Цинциннати

Ига Свёнтек — Кори Гауфф: текстовая трансляция матча 1/2 финала WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 19 августа, состоится полуфинальный матч финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с представительницей США Кори Гауфф (7-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Кори Гауфф в полуфинале хардового турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
19 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В другом полуфинале соревнований вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (17-я ракетка мира).

Отметим, что Ига Свёнтек и Кори Гауфф семь раз встречались на корте. Победительницей всех матчей между ними стала польская теннисистка, которая не отдала американке ни одной партии. Хардовый турнир в Цинциннати завершится завтра, 20 августа.

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