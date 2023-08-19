Цинциннати-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня
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Сегодня, 19 августа, в Цинциннати (США) пройдёт седьмой игровой день на турнире серии «Мастерс», в рамках которого определятся финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати. Расписание седьмого игрового дня
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хуберт Хуркач (Польша) – центральный корт – начало не раньше 22:00 мск.
Новак Джокович (Сербия, 2) – Александр Зверев (Германия, 16) – центральный корт — начало не раньше 1:00 мск.
«Мастерс» в Цинциннати продлится до 20 августа. Его действующим чемпионом является 16-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич. Чорич не сумел защитить титул, проиграв Хуберту Хуркачу во втором круге соревнований.
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