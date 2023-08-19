Соболенко: не знаю, почему Свёнтек не исправила свой эпизод сериала, возможность была

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила недовольство со стороны лидера рейтинга WTA, польки Иги Свёнтек по поводу эпизода о ней в сериале «Брейк-пойнт» от Netflix.
«Перед выходом его нам показывали, и можно было вносить правки. Я не знаю, почему она этого не сделала, когда смотрела свою серию. Не знаю.
Мне моя серия понравилась. Наверное, она была грустной, потому что я плакала, когда смотрела. Все плакали. Я надеялась, что покажут и позитивную сторону моей команды и меня. Но в то же время мне очень понравилось, потому что я хотела показать людям, с чем мы сталкиваемся, закулисье. Мне понравилось. Надеюсь, следующая серия будет ещё лучше, позитивнее», — сказа Соболенко на пресс-конференции в Цинциннати (США).
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