Хенмэн: Радукану слишком хороша, чтобы не выигрывать матчи

Бывшая четвёртая ракетка мира, британский теннисист Тим Хенмэн высказался о перспективах чемпионки US Open — 2021, британки Эммы Радукану в туре после ряда операций.
«Если Эмма сыграет в 22-23 турнирах в следующем году, это будет большим достижением. Потому что это произойдёт лишь при одном условии — если она будет здорова и в хорошей форме. Тогда и результаты придут. Она отличная теннисистка. Она слишком хороша, чтобы не выигрывать матчи.
Никто не любит получать травмы, но теперь у Эммы появилась возможность построить действительно прочный фундамент и заняться собой. Прежде она не могла позволить себе длительные тренировки с большой нагрузкой. Когда она играла на Уимблдоне, у неё не было реальной физической подготовки. Теперь, после операций, которые были успешными, она действительно может приложить все усилия, чтобы подтянуть физическую форму и позволить своей игре говорить за себя», — приводит слова Хенмэна iNews.
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