«Вторым фото всё сказано». Касаткина показала свою реакцию на дождь

13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях фотографии с корта в момент дождя.

«Самое рандомное моё фото с теннисного корта. Вторым снимком всё сказано», — подписала пост Касаткина.

Ранее Касаткина со счётом 3:6, 3:6 проиграла второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати (США).

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Напомним, из-за дождливой погоды Касаткина в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) играла с чемпионкой Уимблдона-2022, казахстанкой Еленой Рыбакиной до 3:00 ночи. Дарья проиграла тот матч, а Рыбакиной пришлось на следующий день выйти на полуфинал. После проигранного поединка Рыбакина высказала претензии в адрес организаторов и WTA, её поддержали другие теннисистки, в том числе лидер тура Ига Свёнтек.