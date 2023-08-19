«Вторым фото всё сказано». Касаткина показала свою реакцию на дождь

13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях фотографии с корта в момент дождя.
«Самое рандомное моё фото с теннисного корта. Вторым снимком всё сказано», — подписала пост Касаткина.
Ранее Касаткина со счётом 3:6, 3:6 проиграла второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати (США).
Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной
Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной
Напомним, из-за дождливой погоды Касаткина в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) играла с чемпионкой Уимблдона-2022, казахстанкой Еленой Рыбакиной до 3:00 ночи. Дарья проиграла тот матч, а Рыбакиной пришлось на следующий день выйти на полуфинал. После проигранного поединка Рыбакина высказала претензии в адрес организаторов и WTA, её поддержали другие теннисистки, в том числе лидер тура Ига Свёнтек.
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