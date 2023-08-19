«Повела себя глупо». Соболенко раскрыла причину поражения от Муховой на «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что стало одной из причин её поражения от чешки Каролины Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

«Я была супернепрофессиональна, суперглупа, называйте это как хотите. Это всё обо мне. Я была практически уверена, что у меня в сумке лежала запасная ракетка. И, когда поменяли мячи, я пошла за ней. Но была просто в шоке, потому что её в вещах не нашлось. Потом я попросила дать мне её у своей команды, но они дали не ту. У неё не было нужного натяжения.

Думаю, именно это сбило мой темп, я начала винить себя. Но вроде бы урок усвоен. Теперь у нас много ракеток (смеётся). Очень надеюсь, что это больше не повторится», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Цинциннати (США).