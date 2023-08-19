Свёнтек — Гауфф: американка на тай-брейке вырвала первый сет полуфинала Цинциннати
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, проиграла в первом сете матча полуфинала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Она не смогла обыграть седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф. Текущий счёт — 6:7 (2:7).
Первый сет встречи длился 1 час 6 минут. Кори Гауфф за это время дважды отыграла брейк, а в предпоследнем гейме ушла с двойного сетбола.
Сейчас стартует вторая партия матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Иги Свёнтек и Кори Гауфф за выход в финал турнира в Цинциннати.
Отметим, что Кори Гауфф впервые в карьере смогла взять сет у Иги Свёнтек. Ранее все матчи спортсменок, по победам в которых польская теннисистка ведёт со счётом 7:0, заканчивались в двух сетах.
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