«Серена показала мне путь, хотя была младшей сестрой». Винус Уильямс — о US Open 1999 года

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, 43-летняя американка Винус Уильямс поделилась мыслями и уроками, которые она извлекла из поражения от Мартины Хингис во время US Open в 1999 году.

«Серена выиграла тот турнир «Большого шлема». Она показала мне путь, хотя была младшей сестрой.

Здорово иметь вокруг себя образцы для подражания, не расстраивайтесь, если ваши друзья и коллеги делают удивительные вещи, учитесь на этом, вы можете быть лучше, вы можете быть тем, кем хотите быть; не бойтесь, если ты потерпишь неудачу, это всего лишь мгновение, это не навсегда, и это моменты, на которых ты можешь учиться и расти», — сказала Винус в видео на своём канале в YouTube.

Во время US Open 1999 года Винус Уильямс, занявшая третье место, потерпела поражение в полуфинале от тогдашней первой ракетки мира Мартины Хингис в матче из трёх сетов. Её младшая сестра Серена Уильямс, которой в то время было 17 лет, завоевала свой первый титул «Большого шлема» в одиночном разряде, победив Хингис в двух сетах в финале.